Alessandro Preziosi presenta “La legge del terremoto”: «Dopo le scosse non c’è più nessuno che piange»

A 41 anni dal sisma dell'80 Preziosi torna ad Avellino per presentare il suo docufilm sull'inarrestabile, imprevedibile forza del terremoto

Avellino - Si è tenuta oggi la presentazione e la proiezione, al Cinema Partenio, del primo docufilm di e con l’attore Alessandro Preziosi.

La “legge del terremoto”, il titolo del documentario, è un viaggio emotivo tra le insanabili ferite del nostro Paese, fatte di macerie e distruzione partendo dal terremoto del Belice del 1968, passando per il Friuli, l’Irpinia, L’Aquila, fino alla più recente tragedia di Amatrice.

«Dopo le scosse non c’è più nessuno che piange, inizia qualcosa assolutamente nuovo e come in un campo dopo la battaglia devi soltanto guardare avanti, ricostruire e catalogare tutto ciò che è rimasto rimettendolo in piedi, cercando di credere di poter ricostruire tutto ciò come lo era - ha dichiarato l’attore - I grandi eventi drammatici della storia, come mostra questo documentario, rappresentano comunque un’opportunità. Quando uno Stato non funziona, la piccola e media impresa, il piccolo ceto medio tende a rimboccarsi le maniche e a reagire. Il post terremoto è un’opportunità persa per l’Irpinia; molti posti sulle colline irpine sono ancora lasciati a sé stessi».

Un’occasione per ricordare il sisma che, proprio il 23 novembre di 41 anni fa, in soli lunghi e interminabili 90 secondi, devastò catastroficamente l’Irpinia diffondendo morte, polvere e distruzione. Preziosi, di origini avellinesi, è stato diretto e giovanissimo testimone di quel momento catastrofico che ricorda, ancora, con grande dolore: «Il sisma dell’80 in Irpinia ha segnato tutta la mia infanzia, la mia adolescenza e la vita di tutti gli avellinesi che dopo 90 secondi hanno visto cambiare totalmente le loro abitudini. Ricordo perfettamente quei momenti» ha concluso Preziosi.