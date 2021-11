La presentazione avverrà alla Biblioteca Suore Montevergine il 26 novembre alle 17,30

Un nuovo capitolo della Saga del Normanno è disponibile su Amazon. Dominus, il codice del destino finalmente in distribuzione mondiale, dopo il successo de Il Normanno. La presentazione avverrà alla Biblioteca Suore Montevergine il 26 novembre alle 17,30.

Una nuova avventura per Guglielmo il Carbone, signore e padrone di Monte Forte e di un vasto territorio nella verde Irpinia del XII secolo, che dovrà di nuovo combattere per la libertà del suo popolo, investito di una missione del tutto speciale. Tra profezie, intrighi e la luce di una grande fede, insieme al santo fra Guglielmo da Vercelli, alla coraggiosa Genoveffa, ai suoi fidati compagni d’arme e con l’aiuto di Dio, il Normanno si troverà di fronte a una scoperta che metterà a dura prova la sua fede e a rischio il futuro dei normanni in Italia.

La lotta per le investiture travolge il buon papa Pasquale II, che rischia di non tornare più a Roma, ma una voce che viene dal passato giunge a Guglielmo e allora… il lettore sarà catapultato in pieno Medioevo e scoprirà un segreto nascosto da tanto tempo.

Già disponibile su Amazon, acquistabile con l’opzione Prime, con Bonus Cultura e Bonus Carta del docente, Dominus, il codice del destino di Eleonora Davide. La trama si svolge in un doppio livello temporale, in cui il santo fondatore del monastero femminile del Goleto nel 1140 raduna le sue monache per raccontare loro una storia che le salverà dalla rovina e che tanti anni prima, nel 1116, vide protagonista il Normanno signore di Monte Forte. Un manoscritto conserva un grande segreto che solo il prescelto può svelare per gettare le basi di un futuro duraturo per la sua gente. Ma al monastero si sta consumando un grande peccato e il frate si trova a dover risolvere un altro caso.

La pubblicazione del romanzo storico Il Normanno nel 2019 portò l’autrice a presentarlo in luoghi molto suggestivi dell’Irpinia e non solo, all’ombra delle mura di castelli medievali, accompagnata in alcune occasioni dall’associazione di rievocazione storica I Cavalieri di Sanseverino, rigorosamente in costume, che contribuirono a rendere più realistico e suggestivo il racconto. L’eco che suscitò la pubblicazione portò a suggerire all’autrice di raccontare altre avventure del mitico cavaliere, ripercorrendo le orme dell’uomo che governò il castello di Monteforte dal 1109 e del suo consigliere San Guglielmo da Vercelli. Due figure queste che, sebbene realmente esistite, divengono, grazie all’autrice, protagonisti di una storia fantastica che ha la sua naturale evoluzione nel nuovo capitolo della Saga del Normanno.

Dominus, il codice del destino vede la luce alla fine di ottobre 2021, con l’intento di regalare intrattenimento e informazioni storiche su un periodo affascinante che in Italia meridionale vide il proliferare di scoperte e innovazioni che, fino a poco tempo fa, non si credeva fossero riferibili a un periodo erroneamente identificato come buio.

La prima presentazione al pubblico avverrà in una cornice particolare, la sede generalizia della Congregazione benedettina delle suore di Maria S.S. di Montevergine, in particolare nella Biblioteca Suore Montevergine. Il legame del libro con la congregazione è lo stesso che lega l’istituzione religiosa, fondata dal benedettino don Ramiro Marcone nel 1930, alle monache guglielmine (poi virginiane) dell’Abbazia medievale del Goleto, fondata da San Guglielmo nel 1133. L’intraprendente abate, ricordato per aver protetto la Sacra Sindone in tempo di guerra, si ispirò, infatti, a quelle antiche monache per dare vita al cenobio femminile, cui fu affidata prima la cura delle orfane e poi la formazione dei più giovani.

L’incontro con il pubblico avverrà presso la Sala conferenze della Biblioteca Suore Montevergine, in via Ramiro Marcone, a Mercogliano (AV) il 26 novembre alle ore 17,30.

Parteciperanno: madre Ildegarde Grazia Capone, priora della congregazione e direttrice della Biblioteca; Giovanna della Bella, studiosa di storia locale; Armando Montefusco, storico; Paolo De Vito, che darà lettura di alcuni brani del romanzo; Maria Paola Battista, giornalista ed editor, che modererà l’incontro.

Data la limitata disponibilità di ingressi consentiti a causa delle normative anticovid, sarà necessario prenotarsi per partecipare alla presentazione compilando il modulo presente al seguente link, https://bibliotecasuoremontevergine.it/prenotazioni1.html?fbclid=IwAR2M1dDPFjLtpi64f43NqSeTifAwaHSwHCiZc2fJmOGjfgHVvOdKOJnsPd0

oppure telefonando al numero 333.7768632 (lunedì al venerdì 10:00 alle 12:30). Inoltre sarà necessario essere muniti di green pass.

Si prega i prenotati di comunicare l’eventuale indisponibilità a partecipare in tempo utile a consentire ad altri di accedere alla presentazione.

Il link per l’acquisto di Dominus il codice del destino su Amazon è

https://www.amazon.it/Dominus-codice-destino-ELEONORA-DAVIDE/dp/B09K21BGWP/