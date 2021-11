Roncelli "Lo sport è una delle istituzioni che è uscita dalla pandemia dando fiducia al paese e visibilità alla nazione"

Oggi, presso il Country Sport di Avellino, si è svolta la cerimonia di premiazione delle benemerenze sportive organizzata dal CONI di Avellino.

Tra i presenti vi era il delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano, che ha dichiarato «Al di là della premiazione di queste eccellenze che ci portano onore, il dato più importante è di aver ripreso le attività nella normalità, e si spera che questa normalità continui, anche se le notizie del periodo non sono esaltanti.

Molte società hanno chiuso le loro attività, molti genitori hanno paura di portare i loro figli nelle palestre, c’è il problema di impianti obsoleti che non sono in grado di accogliere in modo normale i nostri atleti, dirigenti e società sportive. Tutto ciò deve servire a mostrare la nostra presenza forte, in modo tale che si prenda atto di questa situazione e che si arrivi anche ad un PNRR che tenga conto anche dello sport e che rinnovi, insieme anche alle altre cose, gli impianti sportivi e dia sviluppo alle nostre zone interne, che si stanno desertificando. Questo è un impegno sul quale fare una grossa riflessione, senza fare le solite parate di grandi uomini e donne impegnati nella politica o in altre cose. Bisogna andare sul concreto per far rimane i nostri giovani, perché i numeri parlano chiaro, molte delle migliori energie stanno dando il loro contributo ad altre realtà, noi investiamo per costruire l’intelligenza di questi giovani e poi altri, tra virgolette, né approfittano.

Questo è il lavoro che bisogna fare, e lo sport può contribuire attraverso un sistema pieno di integrazione e di aggregazione per una crescita migliore, e perché no, anche come sviluppo del territorio e sviluppo economico della nostra zona.»

Presente anche l’ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che ha espresso «La mia presenza testimonia la vicinanza personale, da umo di sport, a questa manifestazione che si svolge da sempre. Quindi un ringraziamento personale a Peppino Saviano, al presidente Roncelli, a tutto lo sport che oggi si riunisce qui per festeggiare coloro che si sono distinti per l’impegno nel campo sportivo.

Io sono un uomo che viene dal CONI e dallo sport in generale, e sono particolarmente legato agli amici sportivi della provincia di Avellino. Sta facendo delle buone cose Saviano, era già presidente quando io fui eletto presidente del CONI Campania, lo ha fatto per tanti anni, quindi rimango legato a questa tradizione del festeggiamento e dei premi che si danno agli sportivi che si sono contraddistinti nelle loro pratiche sportive.»

Come citato, tra i presenti, vi era anche l’attuale presidente del Comitato Regionale CONI

Campania, Sergio Roncelli, che ha dichiarato «Oggi è la prima giornata ufficiale come CONI, post covid, che facciamo. Oggi festeggiamo non solo i medagliati e le eccellenze dello sport irpino, ma festeggiamo anche il sistema CONI e la federazione. Noi veniamo da una lunga estate di grandi successi sportivi. Ci siamo trovati in un momento in cui il nostro sistema sportivo ha subito dei grossi attacchi eppure, dalla pandemia, una delle poche istituzioni che è uscita alla grande dando fiducia al paese e dando visibilità alla nazione è proprio l’istituzione dello sport. In questo la Campania ha avuto una grande importanza e io sono qui oggi anche per ringraziare lo sport irpino che fa parte di questa grande famiglia e contribuisce a questa grande ripresa dello sport.

L’Irpinia ha sempre avuto un ruolo fondamentale e questi successi di questi atleti, anche dei presenti di oggi,non sono successi che vengono inventati e che nascono da pochi giorni di preparazione. Sono dei successi che vengono da anni di preparazione, quindi anche loro hanno dimostrato che il covid non ha fermato lo sport agonistico.»

Di seguito l’elenco degli atleti, dirigenti e tecnici premiati dal CONI di Avellino per aver raggiunto risultati di livello nel corso delle ultime stagioni agonistiche:

FEDERAZIONE NOMINATIVO FIDAL Fusco Leone FITeT (Tennis tavolo) Giovanni di Lauro FPI (Pugilato) Mollica Nicola (Premio speciale FDI) Testa Mattia Boussadra Bilal FIR (Rugby) Mernone Antonio Roca Idanna FITARCO (Tiro con l’arco) Cornacchia Valentina Acierno Pio Fiore de Lucia FIBS (Baseball) Pascale Carmine FIBa (Badminton) Spiga Mariomichele FIP Nevola Eugenio Mazza Mer Buglione Donatella FIPE (Pesi) Di Rubbo Antonio Ricci Pasquale Scrima Giuseppe FCI Moscariello Albino Nobis Lucia VITALE Pellecchia Marco FIKB (Kick Boxing) Ranucci Michele Del Percio Michele FGI (Ginnastica ritmica) De Santo Marina Iossa Antonietta Coppola Silvia Marraffa Vincenza FIPSAS Gentile Giovanni FSI (Scacchi) Bergamino Carlotta Sibilia Paolo FIS Rajput Ramesh FIJLKAM (Karate) Santomauro Giampaolo Bevilaqua Pierpaolo Ilenia de Cicco

Premio speciale Giacomo del Mauro a Girolamo Galasso, presidente regionale CNAS, per aver svolto il suo ruolo con grande capacità, professionalità ed abnegazione. dando una valenza reale e forte al volontariato.

Premi CONI Nazionale: