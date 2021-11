L'evento è promosso da USacli Benevento in collaborazione con il Rotary Club Valle Telesina

Il prossimo 27 novembre alle ore 10,00 si terrà presso la splendida cornice del ristorante “Il Convento” di Cusano Mutri il convegno dal titolo “Io non ho paura – Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne” organizzato dal consigliere provinciale USacli Immacolata Petrillo in collaborazione con il Rotary Club Valle Telesina e con il patrocinio del comune di Cusano Mutri.

Una vera e propria tavola rotonda che vedrà la partecipazione del sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo, l’assessore alle politiche sociali Maria Concetta Petrillo, il sacerdote Don Domenico Ruggiano, il presidente dell’Unione Sportiva ACLI Benevento Alessandro Pepe, il presidente del Rotary Club Valle Telesina Ciro Palma, il consigliere provinciale USacli Teresa Morone con delega alla condizione donna, l’avvocato Luisa Faiella, la presidente dell’associazione Spazi@perto Annarita Del Donno, la dottoressa Concetta Gallo responsabile del Centro Antiviolenza FRIDA Ambito B4 e la giovane scrittrice Chiara Paciello.

Al dibattito parteciperanno anche gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo J. F. KENNEDY.

Al termine del convegno sarà posta una panchina rossa in piazza Orticelli in ricordo di tutte le donne uccise per mano di chi diceva di amarle.

Prosegue con forza e soddisfazione la lotta alla violenza contro le donne che l’USAcli di Benevento, tramite la propria delegata provinciale Immacolata Petrillo, sta portando avanti da diversi anni con progetti di sensibilizzazione che coinvolgono scolaresche, comunità e autorità istituzionali.

Il consigliere Immacolata Petrillo è delegata provinciale USacli Benevento per il quadriennio 2021/2025 alla violenza sulle donne, bullismo e ogni forma di sopruso.