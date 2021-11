La scadenza dell'avviso è fissata alle ore 12:00 del giorno 30/11/2021

Il Comune di San Michele di Serino, tramite avviso, rende noto che:

Pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti per partecipare all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento delle spese per canoni di locazione.

Sono beneficiari i soggetti che: