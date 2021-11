Accertamenti in corso

È successo questo pomeriggio a Solofra, via Nuova Scorza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’ospedale “Landolfi”.

Accertamenti in corso.