Partenza da Meta di Sorrento, arrivo a Praiano e ritorno

Riceviamo e pubblichiamo la nota del team Eco Evolution Bike.

“La penisola sorrentina è uno dei territori più favoriti dagli appassionati della bici e cicloturisti, sia per la bellezza dei paesaggi attraversati che per le difficoltà tecniche che richiede, essendo un territorio con continui tornanti in cui salite e discese non fanno di certo annoiare.

Nel weekend scorso, favoriti ancora dal periodo propizio e grazie alle temperature mite di questo inizio autunno, il team atripaldese Eco Evolution bike non ha perso l’occasione di fare un’uscita con la squadra in tour per vivere nel migliore dei modi la natura e il paesaggio che la penisola sorrentina offre: il golfo di Napoli e di Salerno e le bellezze della perla della costiera Positano e l’accogliente cittadina di Praiano, hanno fatto da cornice al giro ciclo turistico degli atleti della squadra atripaldese. Partiti da Meta di Sorrento fino a Praiano e ritorno con le dovute soste per break coffe e foto di rito. Pedalare lungo questo tratto di costa è stato davvero un’esperienza unica e indimenticabile tanto da rifare già in primavera prossima, questo è stato il pensiero unanime dei nove ciclisti: Alberto Pisani ,Giuseppe Calabrese, Pasquale Manna, Marco Miele, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese, la lady Annalisa Albanese in ottima performance, le new-entries Angelo Ruocco e Alfredo Preziosi.

“Infatti, la compagine atripaldese è nata proprio con forti motivazioni di aggregare sportivi che vogliono coniugare i valori sani di questa disciplina con il rispetto e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente”, commenta il presidente onorario dott. Marco Miele, imprenditore e sponsor principale del team con l’azienda di Atripalda ‘’Mielepiu’’“.