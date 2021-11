Lo spettacolo si terrà domenica 21 novembre

La ricerca dei linguaggi contemporanei, per uno spettacolo intenso ed emozionante. Domenica 21 novembre, alle 18.30, al Teatro “99 Posti” di Mercogliano, sipario su “Fuori c’è il sole”, lo spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Angela Caterina, con la regia di Luigi Frasca. Grande intesa, dunque, tra il “Teatro d’Europa” di Cesinali, di cui Angela Caterina e Luigi Frasca sono le anime pulsanti, ed il “99 Posti”, guidato da Gianni Di Nardo e Paolo Capozzo, grazie alla costituzione del Consorzio Teatro Irpino.

“Siamo felici di ospitare nel nostro cartellone 2021-2022, – commenta Capozzo – un grande successo dell’autrice ed attrice Angela Caterina. Il dramma della violenza sulle donne, è sublimato dai toni poetici, dalla tenerezza della protagonista della drammaturgia, che continua a sognare, nonostante il male subito”.

Il cavallo di battaglia dell’attrice irpina ritorna, così, sul palcoscenico, con qualche novità rispetto al passato, per coinvolgere uomini e donne a ripensare la relazione sentimentale. “Il mio testo – precisa Caterina – è nato immaginando il dramma della solitudine, della follia, scaturite dalla violenza. In scena ci saranno delle bambole, a simboleggiare la percezione di alcuni uomini del genere femminile, pensate come creature inanimate, prive di sogni, di scopi, di emozioni. In occasione della Giornata Internazionale sulla Violenza contro le Donne, che ricade il 25 novembre, regaliamo al pubblico una drammaturgia in cui prevale la dimensione onirica, il ricordo di un amore lontano, la forza della vita, la vitalità dell’energia”.