Sperone – E’ stata convocata l’Assemblea regionale della Campania di Sinistra Italiana per Giovedì 18 novembre 2021, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Sperone (AV) , per discutere della situazione politica regionale e nazionale e delle iniziative a sostegno della Petizione popolare per l’introduzione di una patrimoniale .

I lavori saranno introdotti dal Coordinatore regionale del partito Tonino Scala.