Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Sannio Irpinia Lab:

“E’ previsto per Giovedì 18 Novembre 2021 alle ore 18.00 presso l’Auditorium del Comune Di Apice il workshop dal titolo “Politiche Attive Del Lavoro: verso un nuovo modello di compliance tra Pubblico e Privato” nell’ambito del Progetto “Orizzonte Lavoro_ Comune di Apice” cofinanziato dalla Regione Campania grazie al Bando “Giovani in Comune” e presentato dal partenariato: Forum dei Giovani Comune di Apice, il Comune di Apice e la Sannioirpinia Lab APS.

Il progetto, volto ormai al termine, ha permesso, grazie alla sinergia pubblico e privato, la realizzazione, sul territorio, di diversi interventi di politica attiva del lavoro finalizzati all’acquisizione di competenze professionali specialistiche da parte dei giovani under 35 che hanno permesso rafforzamento del tessuto professionale locale.

File rouge dell’intero progetto è stata la centralità delle Politiche Attive del Lavoro quali strumenti fondamentali per l’inserimento dei giovani nei contesti professionali locali.

Il Workshop in programma, partirà infatti proprio dall’assunto precedente, ossia quanto sia necessario per un ente Locale programmare, attraverso percorsi ad evidenza pubblica e iniziative di Partenariato Pubblico Privato, azioni di politica attiva per i giovani e la loro occupabilità, in termini, ad esempio, di incentivi per le nuove assunzioni a favore delle imprese locali, la , creazione diretta di nuova occupazione il sostegno all’imprenditorialità , le misure di sostegno alla transizione scuola-lavoro, le misure volte al contrasto della disoccupazione giovanile sviluppate in particolare tramite l’implementazione del programma europeo Garanzia Giovani.

Parteciperanno all’Intervento diverse personalità di spicco rappresentanti i settori Pubblico/Privato:

Per i saluti iniziali: Angelo Pepe – Sindaco Comune Di Apice; Raffaele Bonavita – Vicesindaco e Assessore Alle Politiche Giovanili Comune di Apice; Giuseppe Frattolillo- Presidente del Forum dei Giovani Comune di Apice; Daniele Belmonte – Coordinamento del forum della Provincia di Benevento

Per gli Interventi Tecnici: Erasmo Mortaruolo – Consigliere Regionale – Regione Campania; Gerardo Canfora – Magnifico Rettore – Università Degli Studi Del Sannio; Luigi Famiglietti – Docente di Diritto degli Enti locali – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Luca Mauriello– Ceo e Founder Projenia Società Cooperativa Sociale; Martina Zollo – Vicepresidente Sannioirpinia Lab Aps

Al termine degli interventi sono previste le testimonianze dei destinatari di progetto e la consegna degli attestati di tirocinio.

Per la partecipazione è richiesto il Green Pass o test covid antigenico negativo (effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento).

Per eventuali informazioni è possibile contattare la Sannioirpinia Lab APS allo 0824.1664441 – mail presidenza@sannioirpinialab.org“