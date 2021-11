Festa: "C'è tutto quello che si può immaginare di poter vedere sul palcoscenico con una qualità che non teme concorrenza"

Avellino - Il teatro Carlo Gesualdo di Avellino riapre finalmente i battenti al suo pubblico con un programma ricco di varietà che spazia dalla musica alla prosa, dalla danza al cabaret, dalla magia al musical.

E’ stata presentata proprio questa mattina, presso la Sala consiliare del Comune di Avellino, la nuova stagione del Teatro Carlo Gesualdo.

Un cartellone ricco di artisti autorevoli, di fama nazionale e internazionale: Baglioni, Capossela, Massimo Ranieri, Nino D’Angelo e Mogol sono solo alcuni dei grandi artisti che approderanno, a partire dal 27 novembre 2021, sul palcoscenico del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

«Finalmente ripartiamo – ha affermato, con grande orgoglio, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – La riapertura del Massimo Cittadino rappresenta, anche simbolicamente, un segnale importante di ripartenza delle attività culturali e teatrali dopo un anno e mezzo di Covid».

«Partirà una stagione che credo non abbia precedenti. Abbiamo voluto arricchirla di tanta qualità affinché fosse meno commerciale ma più prestigiosa. Stavolta, l’Amministrazione ha voluto cambiare registro per evitare di pensare che il teatro fosse solo il palcoscenico dei comici: c’è tutto quello che si può immaginare di poter vedere sul palcoscenico con una qualità che non teme concorrenza – ha continuato Festa – Questa stagione è stata organizzata utilizzando anche i fondi POC: con questi fondi, realmente, andiamo a sostenere le attività teatrali, non spettacoli alla qualunque, ma eventi di grande qualità. Apriremo la stagione con abbonamenti a prezzo calmierato: per 12 spettacoli 240 euro in platea e 190 in galleria».

Presente alla conferenza anche il direttore artistico, Enrico Provenzano che, con grande emozione, ha ripercorso gli eventi in programma: «Vogliamo offrire alla città di Avellino un cartellone di assoluta rilevanza nazionale. Non è stato facile dare vita a questo programma perché siamo partiti in corso d’opera: le stagioni di molti teatri erano già state definite e molte produzioni avevano già definito la programmazione. Nonostante ciò, siamo riusciti a mettere in campo comunque un’organizzazione eccezionale che porterà ad Avellino numerosi personaggi di grande fama. Questi 15 giorni hanno dato vita ad un gran bel cartellone e hanno buttato le basi per il prossimo anno. Abbiamo già opzioni per quanto riguarda alcuni artisti importanti che riveleremo a tempo debito. Il teatro non è solo palcoscenico in cui ospitare grandi artisti ma abbiamo in animo altri progetti, di formazione, di produzione e altro che saremo felici di concretizzare a breve e portare alla vostra attenzione».

«L’obiettivo è di offrire un cartellone quanto più vario possibile: Si parla di musica, prosa, magia, cabaret e danza. Nella prosa Elena Sofia Ricci, Veronica Pivetti; ci sarà una bellissima serata con Mogol; poi siamo riusciti ad ottenere una data con Capossela; ci saranno serate dedicate alla magia per ben 15 giorni; ancora Massimo Ranieri, Irene Grandi, un musical e tanto altro»- ha concluso Provenzano.

