Così il Sottosegretario all'Interno

“Diciotto anni fa la vita dei nostri militari “dal volto gentile” fu spazzata via da 150 chili di tritolo”.

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

“Quei diciannove professionisti erano nel sud dell’Iraq per difendere i nostri valori e per onorare i colori della nostra Bandiera: il dolore del loro sacrificio resterà indelebile, così come il sentimento di gratitudine“, continua Sibilia.

“In questo triste anniversario, deve arrivare più forte la nostra vicinanza alle donne e agli uomini che in diversi scenari nel mondo ci rappresentano e difendono, a nome dell’Italia, il valore della Pace e tutelano in contesti difficili – e tra popolazioni locali spesso fragili – i diritti che per noi sono garantiti“, prosegue Sibilia.

“Ai familiari di quei 12 carabinieri, dei cinque soldati e dei due civili che rimasero vittime di una barbarie senza fine, che oggi vedono rinnovarsi un dolore mai sopito, va l’abbraccio commosso di tutti gli italiani“, conclude Sibilia.