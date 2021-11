All'ordine del giorno il tema del randagismo di cani e gatti presenti sul territorio

Avellino – Il presidente del Consiglio Comunale Ugo Maggio comunica alle SS.VV. che il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, in modalità mista (in presenza ed in video conferenza), per il giorno 15 novembre 2021 alle ore 09.30 – per trattare gli argomenti di seguito indicati.

Sono altresì invitati alla presente convocazione il Direttore Sanitario del servizio Veterinario Dott. Onofrio Manzi, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e Direzione Amministrativa ASL .

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta streaming accedendo al servizio sul sito del Comune di Avellino. Gli atti relativi agli argomenti di cui all’o.d.g. sono trasmessi in allegato alla presente e depositati nella stanza – Atti di Consiglio – al piano primo (stanza n. 15/BIS) della Stessa Sede Municipale di Piazza del Popolo.

Gli argomenti di seguito elencati sono iscritti all’Ordine del Giorno. Rel. il dott. Consigliere Luigi Urciuoli. Prop.: Discussione problematica del randagismo di cani e gatti presenti sul territorio comunale, in considerazione dell’avvicinarsi della stagione invernale nella seduta di Consiglio Comunale del giorno 15/11/2021 ore 9,30.

Il presidente comunica, altresì, che i relativi fascicoli sono visionabili presso la stanza n°15/BIS sita al 1° piano della stessa Sede Municipale di Piazza del Popolo.