La Pro Loco porta Mercogliano in Europa

Al via il progetto “Road to European Parliament 2019 – Empowering a new generation of EU citizens”

Riparte dall’Italia, rappresentata dalla Pro Loco Mercogliano, il progetto “Road to European Parliament 2019 – Empowering a new generation of EU citizens”, finanziato dalla Comunità Europea nel 2019 e rivolto alle nuove generazioni di cittadini dei 5 Paesi europei vincitori del progetto: Grecia, Italia, Lithuania, Romania e Spagna.

Insieme agli studenti e agli insegnanti del Liceo Classico Convitto Nazionale P.Colletta e dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria, la delegazione italiana ha già vissuto le due straordinarie esperienze del simulation game in Spagna e in Grecia, poi, purtroppo, la pandemia ha rallentato il percorso del progetto e ora si riparte, ma a distanza in videoconferenza.Le prime due tappe in presenza sono state per i giovani coinvolti anche una preziosa opportunità di conoscenza di nuovi territori e di scambi culturali intensi e formativi. Nella tappa italiana non sarà possibile mostrare agli ospiti la bellezza dei nostri monumenti o fargli apprezzare l’eccellenza della nostra cucina, sarà l’entusiasmo dei ragazzi e lo straordinario impegno chestanno mettendo nel progetto insieme ai loro insegnanti, a rappresentare al meglio lo spirito del nostro Paese; la valorizzazione del territorio sarà affidata, invece, ad un collage di immagini ad opera del videomaker Mario D’Argenio, un viaggio virtuale tra le meraviglie di Mercogliano.

Il prossimo 12 novembre, dunque, l’Italia ospiterà il suo simulation game, nel quale gli studenti dei Paesi interessati saranno chiamati a discutere nel “Parlamento Europeo” la direttiva proposta dagli studenti italianiinerente la violenza di genere. I giovani si confronteranno su proposte e soluzioni, sui diversi approcci culturali alla tematica, molto attuale e di particolare sensibilità. Al timone dell’evento italiano, che inizierà alle ore 9:00 con due postazioni italiane in collegamento, una al Convitto Nazionale P.Colletta e una all’IPSEOA Manlio Rossi Doria,ci sarà la English teacher della Loreto Academy di Mercogliano, Fulvia Ruocco, e insieme a lei in presenza ci saranno la rappresentanza della Pro Loco Mercogliano, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, le Insegnanti che sapientemente e con grande spirito di dedizione hanno guidato nella formazione e nella preparazione i ragazzi protagonisti del progetto, le Dirigenti Scolastiche, la Prof.ssa Maria Teresa Cipriano dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria e la Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro del Convitto Nazionale P.Colletta. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it