L'evento è realizzato in collaborazione Pingu's English di Avellino

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Provincia di Avellino:

“Sabato 13 Novembre, nell’ambito di “Avventure tra le pagine. Letture al Museo”, il Museo Irpino organizza un evento dedicato alla lettura ad alta voce in inglese. Protagonista il libro per bambini “Never let a dinosaur scribble”, a cui seguirà un’avvincente caccia al tesoro tra le sale del Museo alla ricerca delle orme perdute!

I turno: h. 16.30

II turno: h. 17.45

età consigliata: 4-10 anni

prenotazione obbligatoria

Sabato 13 Novembre 2021

h. 16.30-19.00

Palazzo della Cultura

Sezione Archeologica

Corso Europa Avellino“