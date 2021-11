La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o maggiore ai 18 anni

Caffè Lavazza lancia un concorso finalizzato a progettare un sistema d’arredo modulare con funzione di angolo bar dedicato al momento del caffè (coffee corner), capace di adattarsi a diversi ambienti e contesti di installazione.

Il sistema d’arredo dovrà avere caratteristiche di: personalizzazione, modularità, ergonomia, leggerezza, sostenibilità ambientale ed economica, pulizia (superfici facilmente lavabili), predisposizione per allacciamenti.

Il montepremi complessivo è di 18mila euro, suddivisi in:

- 1° classificato: 10mila euro;

- 2° classificato: 4mila euro;

- 3° classificato: 4mila euro.

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti fissando un compenso di 4mila euro per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.

I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com. Consegna entro il 6 dicembre 2021. Per maggiori dettagli, leggi il bando.

Fonte: cliclavoro.gov.it