Ai Campionati regionali di Scherma “Gran Premio Giovanissimi” a Casagiove (CE), il 6 novembre sono stati in scena gli Under-14.

La polisportiva Podjgym di Avellino si conferma leader nel fioretto e la sciabola nella kermesse valida per la qualificazione alle finali nazionali.

La giornata di sabato è stata interamente dedicata al fioretto e alla sciabola con premi a raffica per la polisportiva Podjgym nella categoria Allievi/Ragazzi (anno 2008/2009).

Nel fioretto femminile si sono distinte Anastasia Kozak (3a classificata) e Benedetta Del Regno (5a classificata), mentre nel fioretto maschile Cavaliere Luca al 9o posto ha perso il podio per una stoccata, con Vincenzo Pagliarulo 11o posto e Loris D’Elia al 13o posto.

Per la categoria Bambini (anno 2011), grande prestazione di Sophia Colella (2a classificata) e Vittoria D’Alessio (3a classificata), mentre ancora un podio nel fioretto maschietti con Roberto Pagano che si è classificato al 5o posto.

Per la sciabola ancora podio per Evan Cavaliere che si è calssificato 7o, mentre al 9o posto troviamo Domenico Iannaccone.

Ottimi i risultati nella categoria Allievi/Ragazzi di sciabola per Gioacchino Vitale e Pierpaolo Troisi entrambi terminati al 14o posto.

Grande soddisfazione per il team Podjgym Avellino dei Maestri Carmelo Alvino, Francesco Luongo e Francesco Marano che hanno visto salire sul podio 6 atleti su 12 partecipanti e due a solo un passo dalla medaglia.