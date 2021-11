Prosegue l'iniziativa promossa dall'ASL di Avellino. Si parte sabato da Frigento

Continua anche nel mese di novembre il Tour dei Camper dell’Asl di Avellino per lo Screening gratuito della mammella e della cervice uterina al fine di prevenire l’insorgenza e garantire una diagnosi precoce dei principali tumori che colpiscono la popolazione femminile.

Si parte sabato 6 novembre da Frigento con la prima tappa dei Camper della Salute per concludere domenica 28 novembre nel comune di Montoro. E’ possibile aderire senza prenotazione o impegnativa del medico curate per effettuare la mammografia gratuita, per la fascia d’ età 50-69 anni, e il pap-test gratuito, per la fascia d’età 25-64 anni.

Di seguito il Calendario per il mese di novembre:

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00