““Vetrina Montemiletto” una vetrina virtuale di prodotti per i negozianti di Montemiletto, che riescono a pubblicizzare i loro prodotti gratuitamente e a farli conoscere attraverso la pervasività dei social network. Un progetto ideato dalla Pro Loco Mons Militum APS per ringraziare ed essere vicini al proprio paese, con la speranza di dare un piccolo contributo all’economia locale valorizzando questo patrimonio di attività, parte importante dell’identità culturale del paese. Le attività commerciali di Montemiletto da sempre hanno svolto un servizio prezioso in un contesto fatto di esigenze umane e tessuti relazionali significativi che costituiscono il cemento essenziale della nostra comunità ma anche così coraggiose e importanti come termometro della qualità di vita di un paese. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di valorizzare gli esercizi commerciali di vicinato, intesi non solo come attività ma anche come luoghi di incontro importanti per mantenere le relazioni sociali all’interno di una comunità. L’obiettivo è quello di incentivare ed aumentare la visibilità delle attività commerciali presenti sul territorio per favorire il contatto con clienti del tutto nuovi, provenienti da ogni parte del mondo attraverso l’uso sapiente del Mondo Digitale: uniamo tradizione e tecnologia!

Sarà la Pro Loco a fornire la necessaria assistenza e formazione affinché chi entrerà a far parte del progetto possa curare e sfruttare al meglio il proprio potenziale online, poiché, tale progetto rappresenta una notevole occasione di ripresa per l’economia locale. Ovviamente la partecipazione a tale progetto è a costo zero: “Il sogno sarebbe quello di riuscire a rendere la piattaforma più completa ed efficiente in modo da offrire sempre più servizi alle piccole attività commerciali e aiutarle nel processo di digitalizzazione. Ciò che ci ripaga è poter diffondere l’amore per il nostro territorio e per le attività che vivono e credono in questo luogo perché i piccoli negozi sono la vita del paese!”, dichiara il Presidente della Pro Loco, Florindo Garofalo.

“Vetrina Montemiletto” è un progetto dedicato ai nostri commercianti, racconta la storia, l’impegno e la passione, che spesso si tramanda da generazioni, un nuovo inizio per aiutare e supportare le attività nel loro percorso di crescita al fine di promuoverle in ambito distrettuale e nazionale. Un progetto che permette di ottenere notevoli benefici consentendo ai commercianti di guadagnare molta più visibilità attraverso la pubblicità gratuita dei propri prodotti e servizi sui social media. Adottare strumenti sempre nuovi a supporto della propria attività è vitale e rappresenta l’unica soluzione per gestire il cambiamento.

Per info:

Email: prolocomontemiletto@gmail.com

Pagina Facebook: Pro loco Mons Militum

3511033279 – 3807920455 – 3493854692″