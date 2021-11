Vertenza irpina, domani la presentazione delle iniziative

L'appuntamento è per le 16.15 presso la sede della Cgil di Avellino in via Padre Paolo Manna

Domani pomeriggio alle 16:15, presso la sede della Cgil di Avellino in via Padre Paolo Manna, si terrà la conferenza stampa di presentazione di una serie di iniziative sulla vertenza irpina, con particolare attenzione alla questione sanitaria, che avranno luogo nei prossimi giorni.

