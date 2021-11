La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivaemnte tramite procedura telematica

L’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, rende noto che, in esecuzione della delibera n. 991 del 01/10/2021, tenuto conto delle esigenze organizzativo assistenziali, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Generale” da assegnare alla S.C. Chirurgia Oncologica. Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivaemnte tramite procedura telematica, collegandosi al sito https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it. L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo) giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto del presente bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi” , e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.

