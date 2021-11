L'appuntamento è per le ore 11.00 presso il Comando Legione Carabinieri Campania di Napoli

Indebita percezione del reddito di Cittadinanza. Risultati ottenuti ambito Regione Campania.

Si terrà domani alle ore 11:00 presso il Comando Legione Carabinieri Campania di Napoli, sita in Via Salvatore Tommasi 7, la conferenza con gli organi di informazione sui risultati ottenuti in ambito regionale in materia di indebita percezione del “reddito di cittadinanza”.

L’incontro si terrà nel rispetto delle prescrizioni relative all’emergenza sanitaria in atto.