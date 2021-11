Dal 46esimo Gala della N.I.A.F. a Washington lo showman annuncia fiero le sue origini irpine

Il noto attore e showman statunitense Joe Piscopo, noto per le sue apparizioni televisive di Saturday Night Live, vanta origini irpine. Precisamente di Pratola Serra. È lui stesso a dichiararlo, in un’intervista ai microfoni di Patrimonio Italiano Tv – la tv degli italiani all’estero, spiegando che le sue origini italiane derivano da suo nonno originario di Pratola Serra.

Piscopo è stato chiamato a presentare il 46esimo Gala della N.I.A.F. (National Italian American Foundation) a Washington, un evento esclusivo che ogni anno celebra gli oltre 20 milioni di italoamericani negli USA. Tra gli ospiti di quest’anno, la leggenda Tony Bennett, il regista e attore Stanley Tucci, il Ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, la deputata italiana in USA, Fucsia Nissoli Fitzgerald, l’A.D. di Fincantieri Giuseppe Bono e l’Ambasciatrice italiana negli USA Mariangela Zappia.

Fondata nel 1975, no-profit e senza affiliazioni politiche, i due scopi più importanti della N.I.A.F. sono incoraggiare gli italoamericani a continuare a mantenere vivo e presente il loro patrimonio e le loro tradizioni culturalmente ricche e garantire che l’intera comunità non dimentichi mai il grande contributo che gli italiani hanno dato alla storia e al progresso degli Stati Uniti. Ogni anno la Fondazione premia eminenti personalità italiane e italoamericane che si siano distinte nel loro ruolo professionale o civile.

Piscopo venne ingaggiato per la trasmissione TV Saturday Night Live nell’estate del 1980.

Piscopo riscosse successo per le sue interpretazioni parodistiche di molti personaggi famosi. Tra questi Frank Sinatra, la cui imitazione causò timori di possibili azioni contro la sua persona da parte della Mafia. Piscopo riscrisse il testo per lo sketch su Sinatra con l’aiuto di Sammy Cahn, paroliere dello stesso grande cantante, e intitolò la canzone “by the grace of God, the old man loved it”.

Dal gennaio 2014 è conduttore di Piscopo In The Morning dalle 6:00 alle 9:00 del mattino, da lunedì a venerdì su 970 The Answer (WNYM) di New York City.

LINK » https://youtu.be/pxwvveAzbAQ?t=1244

(minuto 20.44)