Avellino Calcio, altro pareggio in Sicilia

I Lupi non vanno oltre l'1-1 in casa del Palermo

Continua la “pareggite” per l’Avellino Calcio. Ennesimo pareggio in trasferta per i Lupi, che non vanno oltre l’1-1 allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo contro i rosanero.

Al 14′ doccia fredda per i biancoverdi: primo corner dei padroni di casa, con Lancini che incorna in area e trafigge Forte: 1-0 per i siciliani. Al 21′ reazione degli ospiti: punizione di Tito dalla sinistra, colpo di testa di Silvestri, palla sul fondo. Due minuti dopo l’ex del match Fella sfiora il palo con un violento rasoterra. Al 25′ dribbling di Di Gaudio in area, ma conclusione centrale. Al 29′ l’attaccante degli irpini crea ancora pericoli nell’area avversaria, impegnando con un tiro Pelagotti. Al 31′ punizione di Silipo che attraversa la barriera, Forte è attento e respinge. Al 35′ ancora Di Gaudio, che sfrutta un cross di Tito, ma sfera che va oltre la traversa. Dopo un paio di minuti, ancora occasione per l’ex Carpi: traversone di Tito per il colpo di testa di Di Gaudio, pallone che colpisce il palo e finisce tra le braccia di Pelagotti. Al 40′ ancora un cross di Tito, stavolta è Dossena ad incornare, ma pallone deviato in calcio d’angolo.

Ad inizio secondo tempo, Plescia arriva in area avversaria, ma è marcato e il suo sinistro non impensierisce il portiere rosanero. Al 57′ altro cross di Tito, Kanoute di testa non trova la porta. Un minuto dopo, l’ex Fella sfugge a Silvestri, ma il suo tiro finisce sul fondo. Poco dopo, Palermo in dieci uomini per l’espulsione di Doda che, già ammonito, fa muro su Kanoute. Al 60′ due occasioni per i Lupi: Matera impegna Pelagotti, che devia in angolo. Sul corner, colpo di testa di Silvestri, ma il pallone è centrale. Al 65′ cartellino rosso diretto per Rizzo per aver atterrato Valente al limite d’area per chiara occasione da gol. Al 73′ altro palo per l’Avellino: conclusione di Mignanelli, Pelagotti respinge, arriva Plescia che in spaccata colpisce il legno. Al 76′ rigore per gli irpini: contatto in area tra Peretti e Plescia, arbitro che indica il dischetto. Dagli 11 metri Tito non sbaglia: è 1-1.

Finisce così al “Barbera”. Altro pareggio per gli uomini di mister Braglia, che nel prossimo turno, sabato 6 novembre alle ore 17:30 al “Partenio-Lombardi”, se la vedranno con il Taranto.

TABELLINO PARTITA

PALERMO-AVELLINO 1-1

MARCATORI: 13′ pt Lancini (P), 31′ st Tito rig. (A).

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti; Doda, Lancini, Buttaro, Giron; Dall’Oglio (30′ st Crivello), De Rose (1′ st Valente), Luperini; Silipo (16′ st Peretti), Fella (15′ st Odjer); Brunori (25′ st Soleri). A disp.: Massolo, Marong, Marconi, Almici, Floriano, Corona, Mauthe. All.: Filippi.

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Silvestri (37′ st Bove), Dossena, Tito; De Francesco (1′ st Matera), Aloi (25′ st D’Angelo); Micovschi (25′ st Mignanelli), Kanoute, Di Gaudio; Gagliano (1′ st Plescia). A disp.: Pane, Sbraga, Mastalli, Messina. All.: Braglia.

ARBITRO: Sig. Davide Moriconi della sezione di Roma 2.

ASSISTENTI: Sig.ri Pietro Lattanzi della sezione di Milano, Marco Ceolin della sezione di Treviso, Federico Longo della sezione di Paola (quarto uomo).

ESPULSI: 12′ st Doda (P) per doppia ammonizione, 19′ st Rizzo (A) per fallo in chiara occasione da rete.

AMMONITI: 23′ pt De Rose (P), 29′ pt Dossena (A), 38′ pt Doda (P) e 10′ st Fella (P) per gioco scorretto.

NOTE: gara con presenza di pubblico limitata. Angoli: 4-3. Recuperi: 0′ pt, 5′ st.