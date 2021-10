L'iniziativa intende rinsaldare il legame fra l’Italia, in questo caso Grottaminarda, e la Comunità Europea

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Grottaminarda (AV):

“Una panchina con i colori della Bandiera Europea a Grottaminarda, nella piazza della frazione Carpignano.

Domani, venerdì 29 ottobre, su iniziativa della Gioventù Federalista Europea Campania, del Movimento Federalista Europeo, in collaborazione con il Progetto Panchine Europee e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, verrà realizzata ed inaugurata la “Panchina Europea”.

L’iniziativa che intende rinsaldare il legame fra l’Italia, in questo caso Grottaminarda, e la Comunità Europea, si svilupperà in due momenti: il primo in mattinata, alle ore 11,00, quando i giovani e chiunque voglia partecipare purchè munito di guanti e pennello, dipingeranno la panchina; il secondo nel pomeriggio, alle ore 16,00, quando si terrà l’inaugurazione della panchina.

Interverranno il Sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, il promotore dell’iniziativa, Gabriele Uva, la Referente del Progetto Panchine Europee, Debora Striani, il Segretario del GFE/MFE Campania, Stefano Vetrano ed il Segretario del GFE/MFE Avellino, Alfonso Maria Gallo.”