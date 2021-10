Il cimitero sarà aperto nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021

Il Comune di Ariano Irpino informa che:

Il cimitero nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021 sarà aperto al pubblico secondo i seguenti orari:

Domenica 31/10/2021 orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

Lunedì 01/11/2021 orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Martedì 02/11/2021 orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

L’accesso all’area del cimitero “costruzione spinosa” sarà consentito soltanto ai coniugi dei defunti in esso tumulati, per un numero totale di trenta (30) persone contemporaneamente e per un massimo di trenta minuti, nei giorni:

Domenica 31/10/2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;

Lunedì 01/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;

Martedì 02/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

L’accsso al cimitero è consentito previo utilzzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine), correttamente indossati.

Durante la visitaai defunti occorrerà mantenere il distanziamento di almeno un metro, ed è consigliato non trattenersi più del tempo strettamente necessario.

E’ fatto divieto assoluto di assembramento e divieto di saluti con contatti fisici quali abbracci e strette di mano. Al fine di evitare assembramenti, è prevista un’entrata ed un’uscita differenziata dai cancelli principali. In caso di eccessivo affollamento, l’accesso potrà essere temporaneamente chiuso per consentire il deflusso in sicurezza verso l’uscita.