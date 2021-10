I laboratori creativi si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale, in Piazza Bartoli

L’Amministrazione Comunale di Montella, Assessorato alle Politiche Sociali, organizza Attività ludico-culturali con la predisposizione di Laboratori di lettura creativa con realizzazione di manufatti rivolti a dodici/quindici bambine e bambini dai 5 ai 9 anni di età. I laboratori creativi si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale, in Piazza Bartoli.

Sono previsti cinque appuntamenti a cadenza settimanale della durata di circa due ore cadauno che, orientativamente, si terranno a partire da sabato 20 novembre a giovedì 16 dicembre p.v.

Ciascuno dei laboratori è diviso in due momenti:

Un primo momento dedicato alla lettura ad alta voce di storie scelte in base al tema dell’incontro (ll colore delle emozioni, Casa dolce casa, Il mio amico lupo, Brrrr, ma che freddo fa, Tempo di Natale) in cui i bambini possono sfogliare, leggere e osservare i libri e le illustrazioni, che nell’editoria per ragazzi, sono parte integrante ed essenziale delle storie.

Un secondo momento in cui i bambini “fissano” l’emozione dell’ascolto con un Laboratorio creativo. durante il quale possono realizzare un manufatto utilizzando diversi materiali.

I genitori dei bambini interessati a frequentare i cinque laboratori, dovranno far pervenire al protocollo del Comune, a mano o a mezzo pec (protocollo.montella@asmepec.it), una formale richiesta, allegata al presente avviso, entro e non oltre le ore 23:59 del 10 novembre 2021.

L’ammissione dei partecipanti sarà determinata dall’ordine di arrivo delle richieste.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale alla Biblioteca comunale dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:00 da lunedì al giovedi tel.0827609005 – mail biblioteca@comunemontella.it oppure all’Ufficio Servizi Sociali, Educativi e Culturali del Comune 0827609006 int.305 durante gli orari di apertura degli uffici comunali.

Per la domanda da compilare clicca qui