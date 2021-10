Gli spettacoli si terranno venerdì 29 ottobre alle ore 21:00 e sabato 30 ottobre alle ore 20:00

Venerdì 29 ottobre alle ore 21 e sabato 30 ottobre alle ore 20, al Teatro Civico 14 a Caserta va in scena How Long Is Now di produzione CUBO TEATRO per la regia di Girolamo Lucania, con Stefano Accomo e Dalila Reas, accompagnati dai suoni di Ivan Bert e dalle immagini di Riccardo Franco Loiri.

How Long Is Now è una domanda senza punto interrogativo, perché non è possibile sapere quanto durerà il presente. Lo spettacolo racconta una società che non dà spazio alle alternative, una società colma di disagio sociale, patologie mentali, una società cronofaga in cui il divario economico fra le classi sociali aumenta costantemente e i mutamenti climatici sono ormai palesi e irreversibili.

How Long Is Now racconta questi tempi moderni attraverso la storia di una coppia durante il lockdown. In una situazione estrema, i due proveranno a sopravvivere, come Adamo ed Eva, nel loro piccolo giardino dell’Eden. La loro casa è senza finestre, Adam lavora costantemente ai suoi video e con l’aiuto di un videoproiettore proveranno a viaggiare. I due prenderanno una decisione irreversibile, mentre il mondo fuori subirà violente vicende, Adam si dedicherà a una video lettera indirizzata a Eva per rispondere a tre domande, e per chiederle scusa.

“Chi ci ha portato fino a qui? Dovremmo davvero chiedercelo, chi ci ha portato fino a qui?”

How Long Is Now è un progetto di Cubo Teatro e OFF TOPIC, in collaborazione con FTT – Fertili Terreni Teatro, Tyc Torino e con il sostegno della Città di Torino e della Compagnia di San Paolo.