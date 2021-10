Il Partito Animalista Italiano lancia sulle proprie pagine social il “Firma Non Stop”, trasmettendo di continuo il film documentario: “Caccia SpA”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“Mancano poche ore alla fine della raccolta firme per il Referendum “Sì Aboliamo la Caccia” che, negli ultimi giorni, ha già superato le 500.000 firme. Sino alle 12.00 è possibile esclusivamente firmare on-line il quesito referendario. Per questo dalle 8.00 sino alle 12.00, il Partito Animalista Italiano lancia sulle proprie pagine social il “Firma Non Stop”, trasmettendo di continuo il film documentario: “Caccia SpA”. Film-Documentario prodotto dallo stesso Partito Animalista anni fa con Cinema Distribuzione e con la presenza nel documentario di diversi personaggi noti, raccontando la realtà della Caccia in Italia. Siamo agli sgoccioli ripetere il presidente del Partito Animalista, Cristiano Ceriello, ogni firma ed ogni iniziativa conta per mettere al sicuro questo storico risultato, raggiunto da un Comitato di volontari e attivisti (quello del “Comitato Sì Aboliamo la Caccia” guidato da Tony Curcio) che ha mano mano trascinato il mondo animalista durante questi mesi.

Il Partito Animalista trasmetterà “Caccia SpA” con nei titoli l’invito ed indirizzo dove firmare il Referendum, sulla propria pagina Facebook @partitoanimalistaitaliano, trasmettendolo anche sugli altri canali social di continuo dalle 8.00 sino alle 12.00, ora in cui terminerà la raccolta firme. E’ possibile firmare solo on-line al link ufficiale:

https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-gratis/

Successivamente, le firme verranno presentate in Corte di Cassazione per il deposito e l’ammissione del quesito.”