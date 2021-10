Irpiniambiente non gestisce le candidature, le selezioni e non raccoglie domande e curriculum degli aspiranti.

Irpiniambiente cerca 42 lavoratori ed ha ha incaricato la società Gi Group per la selezione.

I profili richiesti sono i seguenti:

30 Operatori ecologici

10 autisti

2 palisti

Pertanto, le candidature vanno inviate esclusivamente collegandosi ai seguenti link:

Operatore ecologico: per candidarsi clicca qui

Autista : per candidarsi clicca qui

Palista: per candidarsi clicca qui

Candidatura per operatore ecologico

Requisiti: Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni

Predisposizione ai lavori manuali

Disponibilità agli spostamenti territoriali

Preferibile esperienza pregressa in analoga posizione Competenze Trasversali: Attitudine al lavoro in team

Flessibilità

Buona gestione dello stress Offerta Contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 3 mesi, full time su turni diurni nella fascia oraria 06.00-19.00 e notturno 00.00-06.30, dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Provincia Avellino Candidatura per autista

Requisiti: Patente C con CQC in corso di validità

Preferibile esperienza pregressa nella mansione

Flessibilità oraria

Buona conoscenza del territorio di riferimento Competenze Trasversali: Attenzione e scrupolosità

Precisione e Organizzazione Offerta Contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 3 mesi, full time su turni diurni nella fascia oraria 06.00-19.00 e notturno 00.00-06.30, dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Provincia Avellino Candidatura per palista

Requisiti: Attestato di Formazione / Abilitazione alla guida di Mezzi d’Opera

Preferibile esperienza pregressa nella mansione

Flessibilità oraria Competenze Trasversali: Attenzione e scrupolosità

Precisione e Organizzazione Offerta Contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 3 mesi, full time su turni diurni nella fascia oraria 06.00-19.00 e notturno 00.00-06.30, dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Provincia Avellino

Si ribadisce che Irpiniambiente non accoglie domande e candidature. L’invio dei curricula ad Irpiniambiente come anche la richiesta di informazioni o richiesta di iscrizione ai profili non verranno prese in considerazione.

L’unica modalità di candidatura consiste nell’utilizzo dei link indicati, pertanto gli aspiranti sono pregati di seguire esclusivamente la procedura telematica.