L'esposizione si terrà mercoledì 27 ottobre alle ore 20:30

L’India come non l’avete mai vista. Il tempio d’oro di Amritsar, nello stato federato del Punjab, e il Ladakh, territorio indiano nato nel 2019 dalla divisione dello stato di Jammu e Kashmir. Un viaggio di scoperta e meraviglia in compagnia delle fotografie di Paolo Danise, classe 1951, ematologo di lungo corso, con la passione per i viaggi e per le persone incontrate lungo il cammino, immortalate dalla fedele Nikon, che porta sempre con sé, perché la curiosità del momento possa diventare domani un’immagine su cui riflettere, tra una seduta di yoga e l’altra, attività che pratica a fasi alterne da venti anni. Non è insolito trovare negli uomini di scienza un interesse istintivo per le espressioni di fede, la natura, la capacità umana di adattarsi a luoghi spesso inospitali e difficili. Paolo Danise è spinto proprio dal desiderio di conoscenza dell’altro da sé, che ha sempre una grande ricchezza umana da condividere. Da 40 anni, nel tempo libero, si dedica ai viaggi e torna a casa a Napoli arricchito umanamente e spiritualmente ma soprattutto con reportage di straordinaria bellezza che per la prima volta vuole condividere con gli ospiti di Botteghelle65 (via Botteghelle, n.65 – centro storico di Salerno) mercoledì 27 ottobre alle ore 20,30.

A fare da sfondo alla serata di immagini e degustazioni anche una piccola esposizione di quadri di Danise che, con i colori ravvivati dalla speranza, l’autore ha realizzato riportando su tela alcuni scatti fatti nel corso dei suoi viaggi.

Ingresso consentito a max 30 persone munite di green pass. Info e prenotazioni: Botteghelle65, 089 232992 – 3299891410.