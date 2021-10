ll Comune di Solofra espone la bandiera dell’Onu assieme alle bandiere italiana ed europea

Il Comune di Solofra, tramite nota Facebook, rende noto che:

Il 24 Ottobre 2021 si celebra la 76° Giornata delle Nazioni Unite.

E’ una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 24 ottobre e che ricorda l’entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite (24 ottobre 1945).

Fa parte della “settimana delle Nazioni Unite”, che viene commemorata dal 20 al 26 ottobre di ogni anno.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata in Nazioni Unite, è un’organizzazione intergovernativa a carattere mondiale. Tra i suoi obiettivi principali vi sono il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione internazionale e il favorire l’armonizzazione delle varie azioni compiute a questi scopi dai suoi membri. L’ONU è l’organizzazione intergovernativa più grande, più conosciuta, più rappresentata a livello internazionale e più potente al mondo. Ha sede sul territorio internazionale a New York, mentre altri uffici principali si trovano a Ginevra, Nairobi e Vienna.

Il Comune di Solofra espone la bandiera dell’Onu assieme alle bandiere italiana ed europea.