Appuntamento per domenica 24 in Piazza del Sole

La Pro Loco Santostefanese, tramite nota, ha reso pubblica la locandina con il programma completo che si svolgerà durante la Prima Edizione del Raduno Auto Storiche, organizzato per domenica 24 ottobre a Santo Stefano del Sole.



Oltre alla bellissima mostra che avrà luogo in Piazza del Sole, la Pro Loco accompagnerà quanti saranno presenti per le strade del centro storico e ne mostrerà i luoghi tanto caratteristici quanto suggestivi.

Il programma dell’evento prevede:

Ore 9.00 – Raduno in Piazza del Sole;

Ore 11.00 – Visita guidata del centro storico;

Ore 12.15 – Aperitivo offerto dal comitato organizzatore;

Ore 12.30 – Premiazione e saluti.

“Iniziative come queste sono ciò che più anima e motiva il nostro impegno come Pro Loco e invitiamo anche voi a prendere parte a questo bel momento per vivere e far vivere il nostro bel paese!“