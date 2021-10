Di Gisi: “Cercheremo di capire come intraprendere, in Irpinia, questo cammino verso la giustizia climatica”

Oggi, presso la Casina del Principe di Avellino, si è tenuto un workshop sulla Giustizia Climatica organizzato dal circolo Legambiente Avellino – Alveare e Fridays for Future Avellino.

«Siamo qui in occasione dello sciopero globale perché vogliamo dare una definizione di “giustizia climatica” - Ha annunciato Antonio Di Gisi, presidente del circolo Alveare- Lega Ambiente, spiegando le iniziative del workshop - Partiremo da questo concetto, provando non solo a dare una risposta insieme ai 30 partecipanti del workshop ma cercheremo anche di capire come intraprendere, in Irpinia, questo cammino verso la giustizia climatica».

“What Do we want?” è difatti il nome dell’evento che richiama gli ideali della giovane Greta Thunberg e degli attivisti scesi in piazza lo scorso 1° ottobre a Milano, in occasione della precop26.

«L’ ultimo numero della “Nuova ecologia” si intitola “Glasgow Calling” ed è dedicato proprio all’ evento internazionale della precop26, in cui i grandi del pianeta si riuniranno proprio a Glasgow. Siamo stati a Milano con una piccola delegazione, dove abbiamo vissuto tale momento, chiedendo di non lasciare indietro le persone, come accade spesso nelle agenzie climatiche – ha continuato Di Gisi – Ad Avellino è necessario muovere dei passi, abbiamo fatto delle richieste non solo su delle questioni locali ma anche su questioni nazionali, come le emissioni e la temperatura che va tenuta sotto l’1.5°».

Dunque, un’ iniziativa solidale, in cui i volontari delle due associazioni irpine, Alveare e Fridays for the Future, sono stati in grado di dare avvio ad un percorso di crescita e confronto anche ad Avellino, affrontando la tematica della giustizia climatica, ormai imprescindibile nel quotidiano. Non bisogna trascurare le principali vittime del cambiamento climatico, che risultano essere tristemente coloro che hanno contribuito in misura minore a crearlo.