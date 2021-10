Presentato dall’Associazione “Il Bucaneve”

Avellino – L’Associazione “Il Bucaneve” presenta come ogni anno la Cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale di poesia e arte “Avellino in versi”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Progetto “Cultura in viaggio.

Ricomincio da tre: tra storia, arte, letteratura e musica” e patrocinato dalla Provincia di Avellino. Si parte oggi, 22 ottobre 2021 alle ore 16 presso il Carcere Borbonico in via De Marsico ad Avellino. Si premiano la Sezione Studenti e la Sezione Arte.

I saluti istituzionali sono affidati a Domenico Biancardi, Presidente della Provincia di Avellino, Gianluca Festa – Sindaco di Avellino, Luigi D’Angelis Sindaco di Cairano, Luigi Ciccone – Sindaco di Conza della Campania, Girolamo Giaquinto, Sindaco di Montoro, Guido Cipriano – Sindaco di Rocca San Felice, Girolamo Giaquinto – Sindaco di Montoro. A curare gli intermezzi musicali a cura di Serena Pagano. Espone l’artista Dorotea Virtuoso e i partecipanti al premio.

La lettura delle motivazioni è affidata alla pregevole giuria: Gaetana Aufiero, Paola De Lorenzo e Luigi Mainolfi. Domani 23 ottobre 2021 ore 18 presso Tenuta Militerni – Via Toppolo San Felice, n. 20 – 83030 Montefalcione (AV). Si premiano la sezione Lingua, sez. Racconti e Sez. Vernacolo.

Presentano la serata di premiazione la presidente de “Il Bucaneve”, Maria Ronca e Adelina Caliano. In ottemperanza del nuovo decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, l’ingresso alle sedi è consentito a chi possiede il green pass.