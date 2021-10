Petecca: "Questa esperienza dovrà indicarci la strada per il futuro"

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino.

“Sabato 23 ottobre un bus partirà la mattina da Avellino organizzato dall’Ordine degli Architetti di Avellino per visitare la mostra “SANTIAGO CALATRAVA. Nella luce di Napoli” allestita al Museo e Real Bosco di Capodimonte. La mostra è organizzata tra il secondo piano del Museo di Capodimonte e l’edificio del Cellaio nel Real Bosco. Sono 400 le opere dell’architetto, ingegnere e artista. Al secondo piano del Museo sono esposti i progetti più importanti realizzati da Calatrava, ma anche molte sculture e disegni a pastello e carboncino e acquerelli. All’interno del Cellaio sono invece esposte le opere realizzate in ceramica. A complemento della mostra, Calatrava ha realizzato un’installazione per la Chiesa di San Gennaro, un’opera d’arte totale in una cappella barocca del ‘700, una rilettura completa dello spazio, dalle vetrate al soffitto decorato di stelle, alle nicchie con disegni di rose, foglie e uccelli, una nuova illuminazione e nuovi arredi.

“Avevamo programmato questa visita l’anno scorso ma poi il Covid ci ha bloccato. Ora, che le nuove disposizioni governative prevedono il ritorno a pieno regime della massima capienza dei musei, visiteremo questa importante mostra e lo straordinario esperimento di restauro della Chiesa di San Gennaro presente nel Real Bosco di Capodimonte. Grazie all’architetto Calatrava, questa esperienza dovrà indicarci la strada per il futuro, mai come oggi c’è necessità di Architettura”. Lo dichiara presidente degli architetti irpini Erminio Petecca.