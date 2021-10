Dello Iaco: "Se si lavora tutti insieme verso un unico obiettivo i risultati si raggiungono in breve tempo"

Riceviamo e pubblichiamo la Nota stampa a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito e del giovane Antonio Dello Iaco.

«Avellino avrà presto delle nuove giostrine per bimbi diversamente abili. Il comune capoluogo è arrivato sesto nella graduatoria regionale dell’avviso pubblico per l’acquisto e l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità stilato dalla Regione Campania. Entro il 2021, la giunta Festa avrà nelle sue mani i soldi necessari a installare una giostra per bambini con disabilità. Il luogo scelto dai tecnici del comune sarà Parco Manganelli.

La proposta e la segnalazione del bando era arrivata dal giovane 18enne Antonio Dello Iaco che, sul suo blog antoniodelloiaco.it, aveva invitato l’amministrazione comunale ad avanzare un progetto a Palazzo Santa Lucia. Presto l’idea è stata sposata dal coordinatore Regionale Campania del Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito. I promotori entrambi sono entrati in contatto con l’assessore alle pari opportunità del comune di Avellino, Marianna Mazza, che subito si è messa a disposizione e ha accolto la proposta avanzata dai due cittadini.

«La vittoria di questo bando è la prova che se si lavora tutti insieme verso un unico obiettivo i risultati si raggiungono in breve tempo», ha dichiarato Antonio Dello Iaco. Il 18enne ha poi concluso con una riflessione: «Invito tutti i cittadini a proporre e segnalare le loro idee per Avellino. Allo stesso tempo però chiediamo agli esponenti della giunta Festa, di tutti i settori, di ascoltare e valorizzare i cittadini, soprattutto se giovani come il giovane Antonio».