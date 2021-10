La domanda di partecipazione al concorso va prodotta esclusivamente in forma telematica

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, in esecuzione della deliberazione n. 971 del 27/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristica.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, redatta e prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://istitutotumorina.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza (30° giorno dalla pubblicazione del bando). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

