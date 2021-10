Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione al sito

L’azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. con delibera n. 520 del 22.09.2021 indice un concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito aziendale, dovrà riportare le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec), presso cui deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria informazione, 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali; 5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 6) il possesso dei requisiti specifici previsti per l’ammissione, indicando i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’istituto presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza (decreto di equiparazione); 7) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94); 8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 10) di essere (o non essere) portatore di handicap e di richiedere, per lo svolgimento delle prove d’esame, in relazione alla propria condizione, i seguenti ausili e la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi; 11) il consenso al trattamento dei dati personali. I dati saranno raccolti presso l’A.O. “San Pio”, nonché presso la ditta fornitrice della piattaforma informatica. 12) di accettare senza riserve tutte le clausole e le condizioni contenute nel bando .

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso i candidati dovranno necessariamente effettuare un bonifico di 10,00 Euro (Dieci Euro) intestato al Tesoriere dell’A.O. San Pio, presso la: Banca Popolare Pugliese – Via Luigi Luzzatti, 8 – 73046 Matino (LE) Coordinate IBAN: IT72A0526279748T20990001221 SWIFT CODE: BPPUIT33 Nella Causale dovranno specificare “COGNOME NOME contributo Concorso Disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza A.O. San Pio”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione al sito https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/

