Il nuovo sindaco del comune irpino esprime soddisfazione per l’attivazione: "Senerchia rinasce dall’acqua"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindaco di Senerchia (AV), Adriano Mazzone:

““Abbiamo acceso la fontana. Siamo partiti con un ossimoro per ridare dignità al paese”. Sono queste le parole con cui il nuovo sindaco di Senerchia, il prof. Adriano Mazzone, che ha vinto le elezioni del 3 e 4 ottobre superando il 55% dei voti con la lista “Salviamo Senerchia”, annuncia l’attivazione della fontana nella piazza principale del piccolo borgo dell’alta valle del Sele.

“In pochi giorni – ha detto il sindaco Mazzone – siamo riusciti ad attivare una fontana che era stata abbandonata per dieci anni. Ora quello che era un monumento all’incuria e all’apatia amministrativa è diventato il primo segno di un ritorno alla normalità. Senerchia – continua il sindaco – rinasce proprio dall’acqua e dal rumore scrosciante del suo scorrere che ha accompagnato la nostra comunità da sempre. Questa fontana ha infatti un valore di riscoperta di uno dei tesori di Senerchia: l’acqua. Il nostro centro storico è attraversato da un torrente e per questo il rumore dello scorrere dell’acqua è uno dei fondamenti della nostra storia collettiva. Oggi, grazie a questa fontana riscopriamo quel suono e riannodiamo una storia che per troppi anni è stata lacerata. In più proporrò di intestare questo primo segno di rinascita ad Anna Cuozzo, energica senerchiese che negli ultimi anni di vita ha lottato con tenacia per vederla zampillare. Mercoledì – conclude Mazzone – terremo il primo consiglio ma siamo già all’opera, con la squadra stupenda di consiglieri e di militanti di Salviamo Senerchia, per concretizzare tutti i punti del nostro programma. D’altronde le cose da fare sono tante e per noi, sin dall’inizio della campagna elettorale, l’unico obiettivo è stato quello di vincere per far vincere Senerchia” conclude Mazzone.

