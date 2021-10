Manifestazione “Mai più fascismi, anche la CISL FP IrpiniaSannio in Piazza a Roma

Delegazione guidata dal coordinatore della sanità pubblica e privata Mario Walter Musto e dal Segretario Generale Antonio Santacroce

Anche la CISL FP IrpiniaSannio scende in Piazza a Roma per la manifestazione “Mai più fascismi.

Si chiude tra gli applausi la manifestazione nazionale “Mai più fascismi” indetta unitariamente dai sindacati Cgil, Cisl e Uil dopo quanto accaduto nella Capitale sabato scorso con l’assalto alla sede della Cgil di Corso d’Italia.

Al sit-in, organizzato in piazza San Giovanni a Roma, era presente anche una delegazione della CISL FP IrpiniaSannio unitamente al segretario nazionale della CISL Funzione Pubblica Maurizio Petruccioli.

“Una settimana dopo l’assalto alla sede della Cgil da parte dei No Green pass, Roma risponde con una manifestazione antifascista unitaria indetta dalle tre sigle sindacali Cgil-Cisl-Uil. Una manifestazione che difende la democrazia nel nostro Paese. L’attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. Tantissime le persone arrivate in piazza San Giovanni, in un clima generale di serenità nonostante l’allerta massima per il rischio di infiltrazioni e nuovi scontri: tante le bandiere delle tre organizzazioni sindacali e i palloncini blu, rossi e verdi“, affermano il coordinatore della sanità pubblica e privata Mario Walter Musto e il Segretario Generale Antonio Santacroce.

“La manifestazione è stata l’occasione per ribadire che in piazza si era non per manifestare contro qualcuno ma per la difesa della Costituzione e nei valori e principi in essa contenuti che possono essere difesi con la forza delle idee, manifestando pacificamente, con gioia e serenità tra canti popolari ed applausi“, concludono il coordinatore della sanità pubblica e privata Mario Walter Musto e il Segretario Generale Antonio Santacroce.