Taglio del nastro del cartellone di “Enodramnmaturgia”

Avellino – Taglio del nastro del cartellone di “Enodramnmaturgia” del Teatro “Partenio” di via Verdi. Mercoledì 20, alle 21, di scena “Tutto il mondo è un palcoscenico”, scritto da Angela Caterina, che ne è anche l’interprete.

Il protagonista maschile è Luigi Frasca, regista dello spettacolo e fondatore del Consorzio Teatro Irpino, costituito da “Teatro d’Europa”, “99 Posti” e “La Valigia dell’attore”, a cui il “Partenio” di Raffaele Pagnotta ha aderito, creando l’offerta culturale nell’istituzione storica della città.

“E’ il primo cartellone di eventi al “Partenio”- spiega Frasca- nato dall’obiettivo di promuovere le compagnie irpine con le loro produzioni. Questo cartellone enodrammaturgico propone la degustazione dei vini con la rappresentazione artistica”.

In alto i calici, dunque, con il Fiano di “Tenuta Sarno 1860” dell’imprenditrice Maura Sarno. Lo spettacolo si snoda sul filo del ricordo. Un artista di teatro con la sua fedele e giovane allieva ripercorrono le tappe della loro carriera.

“Non è una rappresentazione nostalgica- spiega Angela Caterina- ma un racconto che fa conoscere al pubblico la magia del palcoscenico, dove si rappresenta la vita delle persone, con i suoi drammi e le sue aspettative. Inoltre, sarà un’occasione anche per far rivedere scene tratte dalle produzioni del “Teatro d’Europa”, come, ad esempio, “Filumena”, che ha ottenuto tanto gradimento”.

Teatro nel teatro in una serata da vivere e condividere. “Sarà un appuntamento per augurare alla città una ripartenza in grande stile, – conclude Frasca – dopo l’emergenza sanitaria è importante la promozione culturale, per sentirci parte del progresso della nostra comunità”.