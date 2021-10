De Cristofaro "si lavora per garantire il ritorno il prossimo anno"

La Pro Loco di Serino, tramite nota Facebook, rende noto che:

Purtroppo anche quest’anno vi comunichiamo che la nostra sagra, la più vecchia d’Irpinia, non si terrà.

Rimandiamo l’appuntamento, consapevoli di fermarci adesso per ripartire più forti l’anno prossimo.

In una nota il presidente Michele De Cristofaro scrive che: “Nei giorni scorsi il direttivo della pro loco di Serino si è riunito e ha deciso che la Sagra più antica dell’Irpinia si ferma per un anno. Infatti, facendo seguito alle direttive del Ministero della salute, si è deciso di non celebrare la sagra della castagna IGP di Serino perché è difficile, se non impossibile, garantire il distanziamento ed evitare gli assembramenti. Intanto si lavora per garantire il ritorno, il prossimo anno, dell’evento che è identitario di un territorio dalla storia millenaria, ricco di monumenti e unico per il patrimonio naturalistico“.