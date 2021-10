L'amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Personale tutto, esprimono sentimenti di dolore e tristezza per la perdita di Mons. Donato De Mattia, già Parroco della Parrocchia Maria SS. del Carmelo e San Felice alla frazione Preturo che con impegno cristiano, entusiasmo solidale, ricchezza culturale ed instancabile vitalità, l’ha guidata nella fede in Dio e nell’amore per i fratelli.

Gli stessi sentimenti di cordoglio si estendono ai familiari tutti.