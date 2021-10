Webinar di approfondimento del percorso di certificazione con la presenza di un valutatore Isnart

Pubblichiamo la nota della Camera di Commercio di Avellino.

“Giovedì 21 ottobre dalle 10 alle 11.30 si terrà un webinar di approfondimento a cura di Isnart sul Marchio ospitalità Italiana in cui interverrà un valutatore Isnart che potrà dare chiarimenti sugli step da seguire per il percorso certificativo al fine dell’ottenimento del marchio.

Il webinar rientra tra le azioni messe in campo dalla Camera di commercio di Avellino per dare supporto alle imprese turistiche territoriali che aderiranno alla certificazione rating «Ospitalità Italiana». Grazie al contributo dell’esperto, nel corso dell’incontro saranno affrontate le dinamiche degli step previsti dal percorso, anche in considerazione della proroga del bando camerale al 29 ottobre ai fini della presentazione della domanda di assegnazione del marchio di qualità a titolo gratuito.

Il Question time al termine degli interventi sarà lo spazio dedicato alle imprese per porre le domande ai relatori sui temi trattati e sciogliere possibili dubbi sui requisiti da possedere. In relazione al taglio operativo dell’incontro è auspicabile la partecipazione di tutti gli operatori che hanno al momento già inviato la domanda di assegnazione del marchio così come le imprese alberghiere, B&B, agriturismi e ristoranti potenzialmente interessati alla certificazione Isnart e che non hanno ancora trasmesso la richiesta.

Qui può essere scaricata la locandina del webinar e qui il link per iscriversi all’incontro, preferibilmente entro le ore 12 del 20 ottobre, che si terrà tramite la piattaforma zoom gestita da Isnart“.