Il Presidente della Provincia così sull'utilizzo delle palestre di competenza dell'ente

““L’Amministrazione Provinciale, come ha sempre fatto, garantirà l’utilizzo delle palestre degli istituti superiori per consentire lo svolgimento di attività sportive extrascolastiche, nel rispetto delle indicazioni normative e dei regolamenti interni, e fatte salve le esigenze didattiche. E, soprattutto, è questa l’occasione per segnalare che non ci saranno aumenti dei canoni di fitto”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, in relazione all’affidamento per determinate ore al giorno alle associazioni e società sportive dilettantistiche che fanno richiesta di utilizzo delle palestre di competenza dell’ente per la pratica delle diverse discipline sportive.

“Finalmente – sottolinea il presidente Biancardi -, pur con la massima prudenza, ci stiamo avviando verso la normalità dopo mesi bui a causa della pandemia. L’emergenza sanitaria ha determinato una serie di difficoltà per tutti. Di qui, di concerto con gli uffici, è stato deciso di non far crescere i costi dei canoni di locazione delle palestre, congelando ogni decisione in tal senso. La ripresa va accompagnata anche con queste scelte che riteniamo di buon senso. I costi sarebbero gravati sulle famiglie, in considerazione del fatto che le associazioni e le società dilettantesche non possono contare su grandi disponibilità economiche. Anzi, già sopportano sacrifici enormi. Vogliamo, quindi, venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto dei più giovani”.”