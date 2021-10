Il tutto avverrà nella kermesse "Aperitivo con l'artista" domani presso il Bar Caffeoveggenza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maurizio Caso Panza:

“Domani 15 ottobre alle ore 11:00 ad Avellino, presso il Bar Caffeoveggenza, sito in via Brigata 192 nella kermesse “aperitivo con l’artista” progetto a cura di Maurizio Caso Panza, già presidente ed organizzatore del premio internazionale Iside, esporrà l’artista figurativo Elbegzaya khaltar, originaria della Mongolia ma residente in Inghilterra è vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Nelle opere, esposte in vari paesi del mondo, si rimanda alla sua terra d’origine da cui esce un’anima di grande forza espressiva e che rimanda alle armonie del mondo, alla semplicità della vita. Il concetto delle armonie e di semplicità sono difatti il valore che si rileva in ogni espressione dell’artista che come performance giungerà ad Avellino con il tipico Taxi Londinese, ed offrirà durante la kermesse alcuni prodotti tipici della Mongolia.

Le opere verranno esposte per 15 giorni attraverso il titolo della mostra “… senza confini” e narrano un percorso che ogni uomo compie abbandonando i luoghi del cuore e approcciandosi alle scelte di una vita migliore.

Da non perdere assolutamente alle ore 11,00 di domani 15 ottobre al Bar Caffeoveggenza.

La kermesse di “aperitivo con l’artista” nel far esporre artisti internazionali vuole diffondere l’arte in maniera semplice, appunto attraverso i bar e così contribuire ad una nuova diffusione qualificata di opere aumentandone difatti la fruibilità.”"