Il 31 Dicembre 2021 è il nuovo termine ultimo

Il Comune di Monteforte Irpino, tramite avviso, rende noto che:

L’art. 31 della Legge della regione Campania del 29 Dicembre 2020, n. 38 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 Legge di stabilità regionale 2021″, pubblicata sul B.U.R.C. n. 250 del 29 Dicembre 2020, che al comma 1, dell’art. 9, della Legge Regionale 18 Novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al Decreto Legge 30 Settembre 2003, n. 269, all’art. 32 così come modificato dalla Legge di conversione 24 Novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), le parole “31 Dicembre 2020″ sono sostituite dalle seguenti “31 Dicembre 2021″.

Tale modifica fissa improrogabilmente al 31 Dicembre 2021 il termine ultimo per la definizione delle pratiche relative alle domande di Condono già presentate ai sensi delle Leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003.

Pertanto, si invitano e si sollecitano i soggetti interessati a regolarizzare le istanze, già presentate ai sensi delle suddette Leggi, entro il termine sopra indicato.

Trascorsa la data del 31 Dicembre 2021, come precisato dalla predetta L.R. 38/2020, le domande saranno dichiarate improcedibili e non sarà più possibile rilasciare i Permessi di Costruire in Sanatoria, con l’adozione di tutti i successivi provvedimenti di legge.