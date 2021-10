Per le 4 Pmi o startup selezionate la misura offre fino a 150mila

Nuova open call da InttellIoT, un progetto paneuropeo di ricerca e innovazione finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020.

Nel dettaglio, il bando mira a coinvolgere startup e PMI nel consorzio di IntellIoT per costruire applicazioni, servizi ed estensioni per il quadro tecnico IntellIoT e tre casi d’uso specifici, attraverso un progetto pilota di 6 mesi. Le aree interessate, in particolare, sono le seguenti:

- Agricoltura;

- Assistenza sanitaria;

- Attività manifatturiera.

Per le 4 Pmi o startup selezionate, oltre alla possibilità di lavorare con i partner di IntellIoT, la misura offre fino a 150mila euro per le proposte inerenti al framework IntellIoT e fino a 100mila euro per le candidature relative ai tre casi d’uso. Sarà possibile candidarsi entro il primo novembre: qui i dettagli.

Fonte: cliclavoro.gov.it