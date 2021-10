Il portale è completamente rinnovato dal punto di vista grafico e nell'organizzazione dei contenuti

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Istituto d’Istruzione Superiore Grottaminarda.

“Da oggi è online il nuovo sito dell’I.I.S.S. Grottaminarda. Il portale è completamente rinnovato dal punto di vista grafico e nell’organizzazione dei contenuti, risulta accessibile e si adatta a qualsiasi tipo di dispositivo. È stato realizzato secondo le più recenti regole di accessibilità e fruibilità, con l’obiettivo di rendere migliore e coerente la navigazione dello studente, delle famiglie e del personale scolastico.

Il nuovo sito presenta un menù composto da informazioni che riguardano l’istituto, l’offerta formativa e gli indirizzi di studio, nonché tutti i documenti utili al personale scolastico e agli studenti. Il portale, fortemente voluto dal nuovo Dirigente dell’Istituto Superiore di Grottaminarda Prof. Attilio Lieto, presenta diverse sezioni: circolari e avvisi, news, rassegna stampa e in primo piano, con particolare attenzione ai documenti e alle disposizioni sul Covid-19. Sarà in continua espansione e crescita grazie anche al contributo degli studenti che saranno parte attiva nella creazione di contenuti. Un progetto, questo, al passo con i tempi che mostrerà in assoluta trasparenza le attività dell’Istituto, il quale ha attivato anche tutti i principali canali di comunicazione social ed ha in serbo una serie di variegate iniziative per i propri alunni e le famiglie in questo anno scolastico. Importante, infatti, sottolineare che da pochi giorni è attivo il servizio PagoPa: tutti i pagamenti verso il nostro istituto (contributi volontari, quote assicurazione, contributo per viaggi d’istruzione e gite scolastiche, contributi per attività extracurricolari) possono effettuarsi tramite questo innovativo servizio.

Il sito è consultabile all’indirizzo www.iissgrottaminarda.edu.it“.